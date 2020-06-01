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الصحة العالمية: خبراؤنا وصلوا إلى مكان بؤرة جديدة لمرض فيروس إيبولا

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الصحة العالمية: خبراؤنا وصلوا إلى مكان بؤرة جديدة لمرض فيروس إيبولا
Reuters Christopher Black/WHO/Handout via REUTERS
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس
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أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، أن خبراء المنظمة وصلوا إلى بؤرة جديدة لتفشي فيروس إيبولا.

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وكتب غيبريسوس على صفحته في "تويتر"، اليوم الاثنين: "تم الكشف عن حالة تفش جديدة لإيبولا غربي جمهورية الكونغو الديمقراطية، قرب مدينة مبانداكا. لقد أكدت وزارة الصحة في الجمهورية ست حالات إصابة، منها أربع وفيات. ويعيش هذا البلد المرحلة النهائية لمواجهة إيبولا في الشرق ومحاربة فيروس كورونا، وكبرى حالات تفشي الحصبة في العالم. لقد وصل ممثلو منظمة الصحة العالمية إلى مبانداكا"، في إشارة إلى عاصمة مقاطعة الإكواتور في الكونغو الديمقراطية، حيث سجلت إصابات جديدة بالمرض.

وأشار المدير العام إلى أن خبراء المنظمة يساعدون السلطات المحلية لمواجهة هذا المرض الخطير، مضيفا أن التفشي الجديد لإيبولا "يذكّرنا بأن التهديدات على صحة الناس لا تنحصر في كوفيد-19". وأضاف أن المنظمة "تستمر في متابعة التحديات العديدة في مجال الصحة ومواجهتها".

وكان من المتوقع أن تعلن الكونغو الديمقراطية، في 13 أبريل، الانتصار النهائي على مرض إيبولا، لكن حالة الإصابة الجديدة بهذا الفيروس التي سجلت في 10 أبريل حالت دون ذلك، بعد مرور 52 يوما على تماثل المريض الأخير للشفاء، وذلك في منطقة تبعد أكثر من ألف كيلومتر عن البؤرة السابقة للمرض شرق البلاد.

المصدر: نوفوستي

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