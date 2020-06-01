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الكونغو الديمقراطية تسجل إصابة بإيبولا خارج بؤرة التفشي

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الكونغو الديمقراطية تسجل إصابة بإيبولا خارج بؤرة التفشي
Reuters /FW1F/Carmel Crimmins
تجارب لقاح مضاد لإيبولا
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أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل إصابة بفيروس إيبولا في مقاطعة أكواتور الغربية، التي تبعد بأكثر من ألف كيلومتر عن بؤرة تفشي الوباء في شرق البلاد.

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ويمثل تسجيل الإصابة الجديدة تحديا حقيقيا للسلطات الصحية التي كانت تستعد في نهاية أبريل المنصرم لإعلان نهاية ثاني أكبر تفش للوباء في البلاد.

وسبق أن أعلنت الصحة العالمية أن الفيروس الذي تفشى في الكونغو الديمقراطية مجددا في يوليو-أغسطس 2018، أصاب قرابة 3453 شخصا، وتسبب بوفاة 2264 مريضا، مشيرة إلى أن نسبة الوفيات بين مصابي فيروس إيبولا بلغت 66%. 

المصدر: "رويترز"

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