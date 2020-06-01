الكرملين: بوتين منفتح على الحوار لكن بخصوص دعوة ترامب لـG7 نحن بحاجة لمزيد من التفاصيل

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على الحوار بجميع الاتجاهات لكن بخصوص دعوة نظيره الأمريكي دونالد ترامب لـG7نحن بحاجة للمزيد من التفاصيل

وأضاف بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين: "نحن لا نعرف حتى الآن تفاصيل هذا الاقتراح، ولا نعرف ما إذا كان رسميا"، مشيرًا إلى أن هذه دعوة لروسيا ودول أخرى إلى مجموعة السبع.

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وتابع بيسكوف قائلا: "هناك المزيد من الأسئلة حول الآلية ( التي ستتم بها دعوة روسيا للمشاركة في المنتدى الدولي)، وعن جدول الأعمال، وعن بقية المشاركين، وما إلى ذلك".

وأكد بيسكوف، على أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤيد ومنفتح للحوار في جميع الاتجاهات، ولكن في هذه الحالة، للرد على مثل هذه المبادرات(دعوة ترامب)، نحن بحاجة للحصول على مزيد من المعلومات، التي للأسف ليست لدينا في الوقت الحالي".



وأضاف المتحدث الرئاسي أنه "توجد هناك آليات مريحة وفعالة للغاية للحوار الدولي لجميع المشاركين، مثل مجموعة العشرين، والتي تسمح للاقتصادات الرائدة في العالم بمناقشة المشاكل الأكثر إلحاحا".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن أمس الأحد، أنه قرر تأجيل قمة دول مجموعة "G7" في الولايات المتحدة إلى سبتمبر القادم، وأنه يسعى إلى دعوة روسيا إلى هذا الاجتماع.

المصدر: إنترفاكس