رئيس طيران الإمارات: إعادة بناء الشبكة قد تستغرق 4 سنوات

قال تيم كلارك، رئيس شركة طيران الإمارات، اليوم الاثنين، إن إعادة بناء شبكة رحلات الشركة التي عصفت بها جائحة فيروس كورونا قد تستغرق 4 سنوات.

إقرأ المزيد

وأضاف كلارك: "أعتقد أنه على الأرجح بحلول 2022\2023 أو 2023\2024 سنشهد عودة الأوضاع إلى طبيعتها بدرجة ما، وستشغل طيران الإمارات شبكتها كما كانت من قبل، ومن المأمول أن يكون ذلك بنفس النجاح السابق".

وكانت الشركة، التي مقرها دبي، تسير رحلات إلى 157 وجهة في 83 بلدا، قبل أن تعلق رحلات نقل الركاب في مارس، لتكتفي بخدمات محدودة جدا منذ ذلك الحين.

المصدر: رويترز