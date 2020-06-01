الصين تقول إنها ستواجه المحاولات الأمريكية للإضرار بمصالحها

هددت الصين باتخاذ إجراءات صارمة للرد على محاولات أمريكا الإضرار بمصالحها، وذلك على خلفية قرار واشنطن إنهاء المعاملة الخاصة لهونغ كونغ واتخاذ تدابير ضد الطلاب والشركات الصينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، تشاو ليجيان للصحفيين، اليوم الاثنين: "كلا البلدين يستفيدان من التعاون الثنائي، لكن بكين ستدافع بكل حزم عن أمنها ومصالحها التنموية".

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وكان البرلمان الصيني قد وافق الأسبوع الماضي على مشروع قانون الأمن لهونغ كونغ للحد من التحريض والانفصال والإرهاب والتدخل الخارجي، وتصر السلطات في بكين وهونغ كونغ على أن التشريع لن يستهدف سوى عدد صغير من "مثيري الشغب" الذين يهددون أمن الصين القومي، الأمر الذي أثار غضب الولايات المتحدة وبعض من الدول.

إذ هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الصين حال تطبيقها قانون الأمن القومي في هونغ كونغ الهادف إلى "منع انفصال" المدينة.

كما طالب الاتحاد الأوروبي الصين باحترام الحكم الذاتي في هونغ كونغ.

المصدر: وكالات