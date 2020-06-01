طهران تعبر عن استعدادها لمواصلة شحناتها النفطية إلى فنزويلا

ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الاثنين، أن البلاد ستواصل شحناتها النفطية إلى فنزويلا، إذا طلبت كراكاس المزيد.

وقال موسوي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي : "إيران تمارس حقها في التجارة الحرة مع فنزويلا، وهي مستعدة لإرسال سفن أخرى إذا طلبت كراكاس المزيد من الإمدادات من إيران".

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وكانت إيران أرسلت مؤخرا أسطولا من خمس ناقلات إلى فنوةيلا، الدولة المنتجة للنفط في أمريكا الجنوبية، التي تعاني نقصا في البنزين.

ويحمل أسطول الناقلات في المجمل 1.53 مليون برميل من البنزين والمشتقات النفطية لفنزويلا، حسب مصادر رسمية ومصادر وتقديرات موقع "تانكر تراك دوت كوم" المتخصص في تعقب حركة الناقلات.

وسببت الشحنات هذه مواجهة دبلوماسية بين إيران وفنزويلا من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى، حيث يخضع البلدان لعقوبات أمريكية. وقال مسؤول كبير إن واشنطن تدرس إجراءات للرد، دون أن يذكر تفاصيل بشأن الخيارات المطروحة.

المصدر: وكالات