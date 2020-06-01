ظهور لافت للملكة إليزابيث بعد طول غياب (صورة)

ظهرت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، يوم أمس الآحد، علنا للمرة الأولى (من خلال صور جديدة لها) منذ بدء الإغلاق في المملكة المتحدة بسبب وباء كورونا.

ونشرت العائلة المالكة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الأحد، صورا للملكة البالغة من العمر 94 عاما، وهي تمتطي مهرا في قلعة وندسور.

ويعرف عن إليزابيث الثانية حبها للخيول، وتم تصويرها خلال عطلة نهاية الأسبوع (الأحد) وهي تمتطي مهرتها بالمورال فيرن، البالغة من العمر 14 عاما.

🐴 The Queen is pictured riding Fern - a 14 year old Fell Pony - in Windsor Home Park this weekend. pic.twitter.com/z9DUnW9yB3 — The Royal Family (@RoyalFamily) May 31, 2020

المصدر: RT