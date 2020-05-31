وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 106 آلاف حالة

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مساء اليوم الأحد، مستوى 106 آلاف حالة.

وسجلت في الولايات المتحدة، حتى مساء السبت، حسب معطيات موقع "Worldometers" للإحصائيات، 1833420 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 106125 وفاة، ما يساوي 5.78% من إجمالي الحالات المرصودة، و540835 شفاء، أي 29.49%.

من جانبها، ذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إحصائية جديدة نشرتها اليوم وتعكس البيانات التي تم جمعها حتى الساعة 20:00 بتوقيت غرينيتش لـ30 مايو، أن حصيلة الإصابات بلغت حتى ذلك الحين 1761503 حالة، بينها 103700 وفاة.

وأفادت المراكز الأمريكية بأن الارتفاع اليومي للإصابات وصل إلى 23553، في زيادة ملموسة مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث سجلت في بيانات 28 مايو 21304 حالة، بينما تم رصد 18123 في معطيات 29 مايو.

وذكرت أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 915 حالة، مقارنة مع 1265 في الإحصائية الخاصة بمساء 28 مايو، و1074 في بيانات مساء 29 مايو.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة الماضي، أن مؤشر الوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد يشهد تراجعا في كل أنحاء الولايات المتحدة.

المصدر: RT + وكالات