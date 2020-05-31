 
مباشر

الهند تطرد مسؤولين باكستانيين لاتهامهما بالتجسس

أخبار العالم

الهند تطرد مسؤولين باكستانيين لاتهامهما بالتجسس
Reuters
الهند تطرد مسؤولين باكستانيين لاتهامهما بالتجسس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o021

أعلنت وزارة الخارجية الهندية في بيان، يوم الأحد، طرد مسؤولين يعملان في المفوضية الباكستانية العليا في العاصمة الهندية نيودلهي بعد احتجازهما، لاتهامهما بالتجسس.

إقرأ المزيد
الهند تحتجز حمامة بتهمة
الهند تحتجز حمامة بتهمة "التجسس" (فيديو)

وأضافت الوزارة أن "جهاز إنفاذ القانون الهندي أوقف مسؤولين باكستانيين اليوم الأحد".

وأفادت بأن الحكومة الهندية أعلنتهما "شخصين غير مرغوب فيهما"، لما وصفته بانغماسهما في أنشطة لا تتسق مع وضعهما كعضوين في بعثة دبلوماسية.

وتتوقع السلطات منهما مغادرة البلاد خلال 24 ساعة.

وقالت "رويترز" إنه لم يتسن الوصول لمسؤولين في السفارة الباكستانية في نيودلهي للتعقيب على القرار.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا