"رويترز": ناقلتان إيرانيتان في طريقهما للعودة بعد تسليم الوقود لفنزويلا

أبحرت ناقلتان إيرانيتان بعد تسليم الوقود إلى فنزويلا ضمن أسطول يضم 5 ناقلات، في طريق العودة إلى إيران، حسبما أفادت بيانات "ريفينيتيف أيكون" يوم الأحد.

وغادرت أول ناقلتين أفرغتا الوقود الأسبوع الماضي، من موانئ شركة النفط الحكومية الفنزويلية (بي دي في إس إيه) مطلع الأسبوع.

إقرأ المزيد

وأشارت "بيانات أيكون" إلى أن الناقلة "فورتشن" أبحرت يوم الأحد في طريقها إلى ميناء بندر عباس في إيران، ومن المقرر وصولها في يوليو أما الناقلة "فورست" فأبحرت يوم السبت من مصفاة كاردون قبل أن تغلق إشارة القمر الصناعي.

وتهدف الإمدادات إلى تخفيف وطأة نقص الوقود الذي تعاني منه فنزويلا.

وبعد تطبيق نظام الحصص الشهرية لمدة 3 أشهر، بدأت الطوابير في الظهور يوم السبت انتظارا للبدء في بيع البنزين الإيراني في المحطات اعتبارا من يوم الاثنين بموجب نظام جديد يجمع بين الدعم والأسعار العالمية.

وقال وزير النفط الفنزويلي طارق العيسمي اليوم، إنه تمت الموافقة على تراخيص لبيع البنزين بالأسعار العالمية دون حصص في 200 محطة، وأن السعر الأولي سيكون في هذه المحطات 0.50 دولار للتر.

وأضاف في كلمة عبر التلفزيون "نقول للشعب: شكرا على تفهمكم وصمودكم البطولي وثقتكم في حكومة الرئيس نيكولاس مادورو".

جدير بالذكر أنه وفي ضوء فرض عقوبات أمريكية على فنزويلا وإيران، تراقب واشنطن شحنة الإمدادات، وحذرت الحكومات والموانئ وشركات الشحن والتأمين من أنها قد تواجه عقوبات إذا قدمت المساعدة للناقلات.

المصدر: رويترز