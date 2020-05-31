مصدر: استدعاء السفير الإيراني في كييف على خلفية الطائرة الأوكرانية المنكوبة

استدعت وزارة الخارجية الأوكرانية سفير إيران لدى كييف على خلفية الوضع حول الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي أسقطت فوق طهران مطلع يناير الماضي، بحسب مصدر دبلوماسي أوكراني.

ونقلت صحيفة "الحقيقة الأوروبية" الصادرة في كييف عن الدبلوماسي الأوكراني قوله إن بلاده تنسق ضغوطها على إيران مع دول أخرى متضررة من تحطم طائرة "بوينغ" الأوكرانية.

وتابع: "هذا الأمر يثير سخط إيران، وهي تحاول شق الصف بيننا وبين شركائنا، بما في ذلك عبر ابتزازنا بشأن تسليم الصندوقين الأسودين".

وأشار المصدر إلى أن السلطات الأوكرانية تطالب إيران بعدم الإبطاء في ضمان فك محتويات الصندوقين، وأن كييف لن تدخل في مفاوضات منفردة مع طهران، مؤكدا تمسك بلاده ببقاء تحالف للدول التي تطالب بإجراء التحقيق في ملابسات الواقعة.

يتبع..