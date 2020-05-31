فرنسا تسجل 31 وفاة جديدة بفيروس كورونا وسط استمرار تراجع المعدل اليومي

أعلنت فرنسا، الأحد، تسجيل 31 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد، ليبقى معدل المتوفين بالمرض على أساس يومي دون مستوى 100 شخص لليوم الـ11 على التوالي.

وذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية أن حصيلة الوفيات بالفيروس في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 31 حالة، مقارنة مع 57 في بيانات أمس السبت، ليبلغ العدد الإجمالي حتى الآن 28802 حالة، بينها 18475 في المستشفيات و10327 في دور المسنين.

وأوضحت الإدارة أن كل الوفيات الجديدة تم رصدها في المستشفيات، مؤكدة في الوقت نفسه، أن الإحصائية الجديدة لا تشمل ضحايا الفيروس في دور المسنين، وبينت أن هذه المعطيات سيتم تحديثها يوم الثلاثاء المقبل.

وتشهد فرنسا تراجعا مستمرا لمعدل الوفيات اليومية، الذي يسجل أقل من 100 حالة لليوم الـ11 على التوالي، وذلك بعد أن تجاوز مستوى 900 - 1000 حالة في بعض الأحيان خلال مرحلة ذروة التفشي في البلاد.

ولفتت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية مع ذلك إلى استمرار انخفاض عدد المرضى الراقدين في المستشفيات، حيث تراجعت الحصيلة من 14380 إلى 14322، كما تم تسجيل انخفاض جديد للمصابين في غرف العناية المركزة من 1361 إلى 1319.

وتعتبر فرنسا الدولة الخامسة عالميا من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا والثامنة من حيث حصيلة الإصابات.

وبدأت في البلاد، يوم 11 مايو، عملية رفع القيود العامة التي جرى فرضها على خلفية جائحة فيروس كورونا.

المصدر: وكالات