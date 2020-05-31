الحكومة البريطانية "تشعر بالثقة إلى حد معقول" حيال تخفيف إجراءات العزل

أعرب وزير بالحكومة البريطانية، عن الشعور بالثقة في أن تخفيف إجراءات العزل العام التي فرضت لاحتواء فيروس كورونا سيؤدي إلى إبقاء معدل الإصابات الجديدة في نطاق يمكن السيطرة عليه.

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وقال وزير الإسكان البريطاني روبرت جنريك في مؤتمر صحفي إن "اجراءات التخفيف الإضافي تلك في مجملها ما زالت ستبقي معدل العدوى دون الواحد في كل الاحتمالات. وبالتالي نشعر بثقة إلى حد معقول في أن تلك الخطوات التي اتخذناها وسنتخذها يوم الاثنين يمكن إدارتها.. لكن علينا جميعا أن نستمر في القيام بدورنا في ذلك".

بدورها، قالت جيني هاريس نائبة كبير مسؤولي القطاع الطبي في إنجلترا: "هذا توقيت حرج جدا جدا.. وبالتالي أينما نرى الحكومة تخفف من الإجراءات فعلى العامة حقا الالتزام بتلك الإجراءات".

وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أكد في وقت سابق أن حكومة لندن تنتقل إلى المرحلة الثانية من خريطة الطريق المطروحة لتخفيف القيود المفروضة لكبح جماح الفيروس في البلاد.

وصرح راب اليوم الأحد، في حوار مع قناة "سكاي نيوز"، ردا على الانتقادات لسرعة تخفيف القيود القائمة للحد من انتشار الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19": "نحن مقتنعون بأن تخفيف إجراءات الحجر سيكون خطوة صحيحة الآن"، مضيفا: "نحرز تقدما، ويبدو أن هذه لحظة حساسة لكنه ليس بإمكاننا البقاء قيد الحجر إلى الأبد".

وتحتل بريطانيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس التاجي من حيث عدد الوفيات والرابعة من حيث عدد الإصابات، وسجلت هناك حتى الآن 274219 إصابة بالفيروس بما في ذلك 38458 حالة وفاة.

المصدر: رويترز