"روسيا سيغودنيا" تطالب واشنطن بالتحقيق باستخدام الغاز ضد مراسل "نوفوستي"

طالبت وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، اليوم الاحد، السلطات الأميركية بالتحقيق، في حادث استخدام الشرطة في مينيابوليس للغاز المسيل للدموع ضد مراسل وكالة " نوفوستي" الروسية.

وجاء في بيان المكتب الصحفي لـ "روسيا سيغودنيا"، أن الوكالة، "تطالب السلطات الأميركية بإجراء تحقيق شامل في هذا العمل غير القانوني من جانب الشرطة، التي انتهكت ليس فقط القوانين الأميركية المتعلقة بحرية التعبير والمعلومات، بل والمعايير الدولية التي تحمي الصحفيين من العنف"​​​.

وشددت الوكالة، على "ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة ضد مراسل الوكالة، وإنزال العقوبة العادلة بهم".

من جانبها أعلنت الخارجية الروسية اليوم الأحد، أن موسكو تعتبر ما قامت به شرطة مينيابوليس، ضد المراسل الروسي، مظهرا من مظاهر القسوة غير المبررة، وأن استخدام الشرطة لوسائل خاصة، ضد ممثلي وسائل الإعلام بعد تعريفهم بأنفسهم، أمر غير مقبول.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" الروسية، بأن شرطة مينيابوليس، تعمدت استخدام مواد مسيلة للدموع ضد الصحفيين من طاقم تلفزيون "في آي سي إي" ومراسل وكالة "ريا نوفوستي"، ميخائيل تورغييف، وذلك عقب تفريق الاحتجاج.

المصدر: سبوتنيك