روغوزين يهنئ رئيس "ناسا" وإيلون ماسك بنجاح إطلاق Crew Dragon

هنأ مدير عام وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" دميتري روغوزين، رئيس وكالة "ناسا" جيم برايدنشتاين، ومؤسس شركة SpaceX إيلون ماسك، بالإطلاق الناجح لمركبة Crew Dragon المأهولة .

وكتب روغوزين في تغريدة على تويتر: "عزيزي جيم برايدنشتاين، في هذه المرحلة يمكن بحذر تهنئتكم بعملية الإطلاق الناجح للمركبة المأهولة والتحامها بالمحطة الفضائية الدولية. برافو! كنت أعرف مدى رغبتكم في نجاح هذا الحدث المهم"، معربا عن أمله في مزيد من التعاون اللاحق بين الجانبين.

وطلب روغوزين، من نظيره الأمريكي، نقل التهنئة لشركة شركة SpaceX، ومؤسسها إيلون ماسك، وتمنى روغوزين، " أن يكمل فريق ناسا بنجاح إعادة بناء نظام النقل الفضائي الوطني إلى محطة الفضاء الدولية".

ويعتبر إطلاق صاروخ "Falcon 9" لشركة "SpaceX"، الذي نقل طاقم المركبة الفضائية "Crew Dragon" إلى المحطة الفضائية الدولية، أول رحلة مأهولة نفذتها الولايات المتحدة من أراضيها منذ 9 سنوات.

وأوقفت وكالة "ناسا" تنفيذ عمليات إطلاق الرحلات المأهولة من الأراضي الأمريكية في 2011، ليتم منذ ذلك الحين إرسال رواد الفضاء الأمريكيين إلى المحطة الفضائية الدولية بصواريخ "سويوز" الروسية.

المصدر: تاس