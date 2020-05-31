 من جديد فتح الساحة أمام كاتدرائية نوتردام في باريس للجمهور بعد أكثر من عام على الحريق

قالت عمدة باريس آن هيدالغو، إن سلطات المدينة قررت من جديد فتح الساحة أمام كاتدرائية نوتردام في باريس للجمهور، بعد مرور أكثر عام على الحريق الذي اندلع في ذلك المعبد التاريخي.

وأضافت العمدة في تغريدة على تويتر: "يمكن لسكان باريس وضيوف المدينة، الاستمتاع بهذه المعالم التاريخية الرائعة، من جديد".

وذكرت أنها زارت المكان، برفقة رئيس أساقفة باريس المونسنيور ميشيل أوبيتي، ورئيس الكاتدرائية باتريك شوفيه، ووزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر.

من جانبه، كتب الوزير في تغريدة عبر "تويتر": "بعد أكثر من عام على الحريق الرهيب في الكاتدرائية نوتردام دي باريس، أصبح ميدانها متاحا مرة أخرى للزوار والمؤمنين". وقدم الوزير التحية واعرب عن الاحترام للفرق التي أزالت آثار الحريق.

وكانت كاتدرائية نوتردام الشهيرة في باريس قد تعرضت في الـ 15 من أبريل عام 2019 لحريق هائل أدى لتدمير سقفها وأجزاء كبيرة منها، لتعلن العديد من المنظمات الثقافية والتراثية في العالم عن أسفها للحادث، وتبدي استعدادها للمساهمة في ترميم هذا المبنى الذي يعتبر إرثا ثقافيا وحضاريا عالميا.

المصدر: تاس