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كندا تسجل 96 وفاة جديدة بفيروس كورونا

بلجيكا.. تسجيل أقل عدد الوفيات بكورونا خلال الشهرين الأخيرين

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بلجيكا.. تسجيل أقل عدد الوفيات بكورونا خلال الشهرين الأخيرين
Reuters Francois Lenoir
إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا في بلجيكا
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سجلت بلجيكا 14 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أقل عدد من الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في البلاد على مدار الشهرين الأخيرين، حسبما أفادت وزارة الصحة البلجيكية.

وذكر بيان صدر عن الوزارة، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد منذ بدء الجائحة بلغ 9467.

وتابع البيان أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في بلجيكا ارتفع منذ يوم السبت بمقدار 195 حالة، ليبلغ 5838.

وحتى أوائل شهر مايو، كانت الفحوص لكشف فيروس كورونا تجرى في البلاد فقط لأشخاص تظهر عليهم أعراض واضحة لمرض "كوفيد-19"، لكن العملية اتخذت نطاقا أوسع منذ بداية الشهر الحالي.

وفي 4 مايو، بدأت السلطات البلجيكية في التخفيف التدريجي من إجراءات الحجر الصحي الذي فرض على البلاد منذ 14 مارس، مع إلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية في الأماكن العامة.

المصدر: تاس

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