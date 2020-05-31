إسبانيا تنوي للمرة الأخيرة تمديد حالة التأهب القصوى

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عقب مشاورات مع المناطق الذاتية الحكم في البلاد، إن السلطات الإسبانية تعتزم للمرة الأخيرة تمديد حالة التأهب القصوى، لكبح انتشار فيروس كورونا.

وأضاف سانشيز، في مؤتمر صحفي: "لقد أبلغت رؤساء مناطق الحكم الذاتي،بأننا سنحتاج إلى التمديد الأخير لنظام التأهب العالي، لمدة 15 يوما".

وقال رئيس الوزراء الإسباني، إنه في المرحلة الأخيرة - الثالثة، من عملية تخفيف ورفع إجراءات الحجر الصحي، ستنتقل إدارتها من السلطات المركزية إلى سلطات الحكم الذاتي. واضاف سانشيز: "في أيدي الحكومة المركزية، سيبقى فقط تنظيم الحركة والتنقل".

وأعرب رئيس الحكومة، عن أمله في أن يصبح بالإمكان في يوليو، استئناف الحركة في جميع أنحاء البلاد بالكامل. وفي الوقت نفسه، أشار إلى أنه لم ينته بعد خطر انتشار الوباء، وحث جميع السكان، وخاصة الشباب، على مراعاة الاحتياطات الصحية.

المصدر: نوفوستي