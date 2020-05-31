الصحافة الإيرانية تفرد مساحات واسعة حيال الاحتجاجات في أمريكا عقب حادثة مينيابوليس

أفردت الصحافة الإيرانية، مساحات واسعة منذ أيام لتغطية الاضطرابات، التي تشهدها عدة ولايات أمريكية، على خلفية مقتل جورج فلويد، المواطن من أصول إفريقية، على يد الشرطة في مينيابوليس.

وعنونت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد الأعلى صفحتها الأولى بـ "لا يمكن لأمريكا أن تتنفس، لقد تمرغ البيت الأبيض بالتراب".

ونشرت الصحيفة على صفحتها الأولى، صورة للدمار الذي خلفه محتجون في مينيابوليس، وكتبت إن هذه الصورة ليست في سوريا، وليست من الدمار في اليمن أو أفغانستان أو العراق، ووصفت ما يحدث في الولايات المتحدة بأنه "الثورة الثانية ضد العنصرية".

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان يتعاطف في حينها مع المحتجين في إيران، يدعو اليوم لإطلاق النار على المحتجين في الولايات المتحدة، وقالت إنه "يعاني اليوم من أزمات مضاعفة، تتمثل بكورونا والمشكلات الاقتصادية، وخساراته في سوريا والعراق واليمن وافغانستان، ووصول ناقلات الوقود الإيرانية إلى الحديقة الخلفية للولايات المتحدة (فنزويلا)".

ونشرت صحيفة "إيران" الرسمية، على صفحتها الأولى صورة لمحتج يحمل صورة جورج فلوريد، وكتبت "غضب العنصرية، الولايات المتحدة تنشر الجيش في الشوارع للتعامل مع المحتجين".

وعلقت صحيفة "صبح نو" المحسوبة على الحرس الثوري، على صورة كبيرة لمحتج أسود في مواجهة رجال الشرطة، وكتبت إن "الأوكسجين هنا قليل للسود"، بينما ركزت صحيفة "جوان" المحافظة على تهديدات ترامب للمحتجين باطلاق الكلاب المفترسة عليهم، في حال كسرهم الحواجز ودخولهم البيت الأبيض.

هذا ولم تهتم الصحف الإيرانية الإصلاحية بالاضطرابات الأمريكية، كصحيفتي "شرق" و"اعتماد"، اللتين بدتا مهتمتين بشؤون داخلية، كاشتعال الحرائق في غابات جبال زاغروس غربي إيران منذ أيام.

بدوره أفرد التلفزيون الرسمي ساعات لتحليل الأحداث في الولايات المتحدة، فيما حرصت وكالات الأنباء الإيرانية على نشر مقاطع فيديو للاضطرابات، عبر قنواتها على تطبيق "تلغرام" التي يتابعها نحو أربعين مليون مشترك من إيران.

وركزت على نشر مقطع فيديو لحرق محتجين العلم الأمريكي، وصيحات تكبير أطلقها محتجون آخرون في مواجهة الشرطة، إضافة إلى الدمار الذي خلفته بعض الاضطرابات.

وكانت الخارجية الإيرانية طالبت الإدارة الأمريكية بالاستماع لصوت المحتجين، ودعت إلى وقف قمع المحتجين ورفع القيود عن وسائل الإعلام، وهو ما أثار نشطاء إيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي، مذكرين بتعامل الشرطة الإيرانية مع أكثر من موجة احتجاج العام الماضي.

المصدر: RT