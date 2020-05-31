 
مباشر

المرشح الديمقراطي بايدن يدين العنف في التظاهرات الجارية بالولايات المتحدة

أخبار العالم

المرشح الديمقراطي بايدن يدين العنف في التظاهرات الجارية بالولايات المتحدة
Reuters
المرشح الديموقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nzvj

دان المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، العنف في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بعد مقتل الشرطة لمواطن أمريكي أسود بوحشية، مشددا بذات الوقت على حق الأمريكيين في التظاهر.

وقال بايدن في بيان، مساء السبت: "الاحتجاج على هذه الوحشية حق وضرورة. إنه رد فعل أمريكي خالص". لكنه أضاف أن الأمر لا ينطبق على "إحراق المدن والتدمير" الذي يقوم به المحتجون.

إقرأ المزيد
شرطة نيويورك تعتقل 200 شخص شاركوا في الاحتجاجات بعد مقتل فلويد
شرطة نيويورك تعتقل 200 شخص شاركوا في الاحتجاجات بعد مقتل فلويد

وتأتي تصريحات بايدن، بينما هزت صدامات بين متظاهرين والشرطة العديد من المدن الأمريكية الكبيرة في الولايات المتحدة، فرض فيها منع تجول لمحاولة تهدئة الوضع.

ووعد الرئيس دونالد ترامب "بوقف العنف الجماعي" بعد ليلة من أعمال العنف في مدينة مينيابوليس حيث توفي الرجل ذو البشرة السوداء بعدما قام شرطي أبيض بالدوس على رقبته بوحشية وأمام الجميع.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا