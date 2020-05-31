المرشح الديمقراطي بايدن يدين العنف في التظاهرات الجارية بالولايات المتحدة

دان المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، العنف في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بعد مقتل الشرطة لمواطن أمريكي أسود بوحشية، مشددا بذات الوقت على حق الأمريكيين في التظاهر.

وقال بايدن في بيان، مساء السبت: "الاحتجاج على هذه الوحشية حق وضرورة. إنه رد فعل أمريكي خالص". لكنه أضاف أن الأمر لا ينطبق على "إحراق المدن والتدمير" الذي يقوم به المحتجون.

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وتأتي تصريحات بايدن، بينما هزت صدامات بين متظاهرين والشرطة العديد من المدن الأمريكية الكبيرة في الولايات المتحدة، فرض فيها منع تجول لمحاولة تهدئة الوضع.

ووعد الرئيس دونالد ترامب "بوقف العنف الجماعي" بعد ليلة من أعمال العنف في مدينة مينيابوليس حيث توفي الرجل ذو البشرة السوداء بعدما قام شرطي أبيض بالدوس على رقبته بوحشية وأمام الجميع.

المصدر: أ ف ب