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الشرطة الأمريكية تعتدي على الصحفيين في مينيابوليس

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الشرطة الأمريكية تعتدي على الصحفيين في مينيابوليس
Adam Bettcher
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استخدمت الشرطة الأمريكية في مدينة مينيابوليس الغاز المسيل للدموع ضد الصحفيين، بمن فيهم مراسل وكالة "نوفوستي" الروسية، ميخائيل تورغييف.

وذكرت وكالة "نوفوستي" أن طاقما تلفزيونيا متكون من أربعة أعضاء من قناة "VICE" التلفزيونية، ومراسل وكالة "نوفوستي"، احتموا بمحطة للتزود بالوقود، أثناء اندلاع أعمال الشغب، وبعد أن فرقت الشرطة المحتجين سمحت الشرطة للصحفيين بالبقاء هناك، وغادرت المكان، لكن فجأة، توقفت حافلة صغيرة نزل منها عناصر من الشرطة وأطلقوا الرصاص المطاطي، وأجبروا الجميع على الدخول إلى البناية.

وأضافت الوكالة أن الشرطة، ورغم إظهار الصحفيين لهوياتهم، أجبروهم على الجلوس وقاموا برش رذاذ مسيل للدموع في وجه أحد أعضاء طاقم التصوير.

المصدر: نوفوستي

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