حالتا إصابة جديدة بكورونا في الصين و4 في تايلاند وصفر وفيات

أظهرت بيانات السلطات الصحية بالصين، اليوم الأحد، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا بنهاية يوم السبت، وذلك مقابل 4 حالات في اليوم السابق له.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية على موقعها الالكتروني أن الحالتين وافدتان من الخارج.

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وأظهرت بيانات اللجنة أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في الصين بلغ 83001، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

وفي تايلاند، أعلن المركز الحكومي لمكافحة فيروس كورونا، اليوم الأحد، عن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3081، بينما استقر عدد الوفيات عند 57.

وذكرت متحدثة باسم المركز أن المرضى الجدد كانوا في الحجر الصحي بعد قدومهم من الإمارات وتركيا والسعودية.

وأضافت أن عدد حالات العدوى المحلية تراجعت بدرجة كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرة إلى أن 80% تقريبا من الحالات الجديدة تخص مواطنين عادوا من الخارج.

وتبدأ تايلاند اعتبارا من غد الاثنين إعادة فتح المزيد من الأنشطة التجارية التي تصنف مخاطرها عادة بين متوسطة ومرتفعة، ومنها دور السينما ومراكز اللياقة البدنية.

المصدر: رويترز