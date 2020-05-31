بعد استنكار اليونان.. تركيا تبرر تلاوة القرآن في متحف "آيا صوفيا"

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، إن تلاوة القرآن في متحف آيا صوفيا لا تتعارض مع مكانة المتحف الأثرية في العالم، ولا مع اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي.

وأكد أقصوي في بيان له، أمس السبت، ردا على استنكار اليونان تلاوة آيات من القرآن في متحف آيا صوفيا، في ذكرى فتح العثمانيين اسطنبول، أن "اعتراضها المستمر يعتبر باطلا ولن يفضي إلى نتيجة".

وأضاف أنه "في الوقت الذي ترتفع فيه أصوات الأذان من المآذن المنتشرة في القارة الأوروبية، يعتبر استياء اليونان، وهي الدولة الأوروبية الوحيدة التي لا يوجد مسجد في عاصمتها، من أصوات الأذان، دليلا على الحالة النفسية السائدة في هذه البلاد".

وأفاد أقصوي بأن "تلاوة القرآن في المتحف لا تتعارض، لا مع مكانة آيا صوفيا الأثرية في العالم، ولا مع اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي والطبيعي لعام 1972".

وأكد على أن "آيا صوفيا سيبقى قيمة مهمة بالنسبة لتركيا والإنسانية جمعاء، وسنواصل الحفاظ عليها، وندعو اليونان للتخلص من عقدها التاريخية".

المصدر: الأناضول