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البيت الأبيض: قمة مجموعة الدول الموسعة ستتيح مناقشة "مستقبل الصين"

أخبار العالم

البيت الأبيض: قمة مجموعة الدول الموسعة ستتيح مناقشة
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مديرة البيت الأبيض لشؤون الاتصالات الاستراتيجية، أليسا فرح
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أعلنت مديرة البيت الأبيض لشؤون الاتصالات الاستراتيجية، أليسا فرح، أن قمة المجموعة الموسعة من دول العالم ستتيح مناقشة "مستقبل الصين".

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ونقل صحفيون من الفريق الإعلامي الخاص بالرئاسة الأمريكية عن فرح قولها إن القمة ستجمع الحلفاء التقليديين للتباحث حول كيفية التعامل مع مستقبل الصين.

وفي وقت سابق من السبت، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للصحفيين أنه ينوي تأجيل قمة "مجموعة السبع الكبار" إلى شهر سبتمبر المقبل، وأنه يدعو للمشاركة فيها كلا من روسيا والهند وأستراليا وكوريا الجنوبية، وهي دول لا تدخل ضمن مجموعة G7.

المصدر: نوفوستي

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