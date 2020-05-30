ظهر دون كمامة وهو يدخن.. رئيس وزراء رومانيا يدفع غرامة قدرها 700 دولار (صورة)

قالت وكالة الأنباء الرسمية في رومانيا يوم السبت، إن رئيس الوزراء لودوفيك أوربان، دفع غرامة قدرها 3 آلاف ليو (690 دولارا)، بعدما خرق قيودا فرضها هو نفسه للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الوكالة الرسمية أن رئيس الوزراء لم يضع كمامة ودخن سيجارة في مكان مغلق.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لأوربان وهو جالس في مكتبه مع عدد من أعضاء الحكومة ويدخن سيجارة، بينما لم يضع أي من الحضور كمامة، وكانت كماماتهم ملقاة على الطاولة، علما أن رومانيا حظرت التدخين داخل الأماكن المغلقة منذ 2016.

إلى ذلك، أقر أوربان في بيان بخرق القواعد قائلا: "إن بعض أعضاء الحكومة تجمعوا في مكتبه بعد يوم عمل طويل في 25 مايو الذي يوافق عيد ميلاده الخامس والسبعين".

وأفاد "يعلم رئيس الوزراء أنه يتعين على جميع المواطنين تطبيق القواعد بغض النظر عن منصبهم.. وإذا خُرق القانون فلا بد من تطبيق العقوبات".

This picture of #Romania's PM Ludovic Orban and several cabinet members drinking and smoking inside the gov HQ during the pandemic did not go well on social media

📸 posted on Facebook by a member of the opposition (PSD) pic.twitter.com/0QuvE3TfId — Ionut Iordachescu (@ic_iordachescu) May 30, 2020

وبعد إجراءات العزل الصارمة التي استمرت 60 يوما في ظل حالة طوارئ انتهى العمل بها في 15 مايو، أمرت حكومة أوربان بفرض حالة تأهب لمدة 30 يوما حيث جعلت وضع الكمامات إلزاميا في وسائل النقل العام والأماكن العامة المغلقة.

ومن المقرر أن تفتح المطاعم الملحقة بها مساحات في الهواء الطلق أبوابها يوم الاثنين في ظل قيود صارمة.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في رومانيا حتى يوم السبت 30 مايو، 19133 إصابة، كما سجلت البلاد 1253 وفاة.

المصدر: رويترز