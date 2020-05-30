البابا يدعو لتوجيه تمويل الأسلحة إلى البحوث لتجنب تفشي وباء آخر

حث البابا فرنسيس، الساسة على توجيه الأموال التي يتم إنفاقها على الأسلحة إلى مجالات البحوث لمنع حدوث جائحة أخرى، وذلك خلال قيادته لأكبر تجمع في الفاتيكان منذ ما يقرب من 3 أشهر.

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ورأس البابا فرنسيس يوم السبت، قداسا في الهواء الطلق حضره حوالي 130 شخصا منهم العديد ممن تضرروا مباشرة من وباء فيروس كورونا.

وفي ختام القداس، صرح البابا فرنسيس بأنه يتعين على الزعماء الوطنيين أن يتخذوا موقفا بعيد النظر وأن يساعدوا أشد الناس احتياجا الآن ويضعوا حلولا اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد.

ودعا الزعماء إلى "توجيه المبالغ الطائلة التي تُنفق على حيازة المزيد من الأسلحة وجعلها أقوى بدلا من ذلك لصالح إجراء ما يكفي من البحوث بهدف منع مثل هذه الكوارث في المستقبل".

وكان من بين المشاركين في الصلاة أطباء وممرضون وسائقو سيارات إسعاف إيطاليون، وكذلك عدد ممن تعافوا من فيروس كورونا أو فقدوا أحدا من ذويهم.

جدير بالذكر أن جائحة كورونا أودت بحياة ما يزيد على 33 ألف شخص في إيطاليا.

المصدر: رويترز