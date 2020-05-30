حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 105 آلاف حالة والإصابات تتخطى 1.8 مليون

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، اليوم السبت، عتبة 105 آلاف حالة، فيما تخطى عدد الإصابات مستوى 1.8 مليون.

وسجلت في الولايات المتحدة، حتى مساء السبت، حسب معطيات موقع "Worldometers" للإحصائيات، 1806589 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 105063 وفاة، ما يساوي 5.82% من إجمالي الحالات المرصودة، و523064 شفاء، أي 28.95%.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، أن مؤشر الوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد يشهد تراجعا في كل أنحاء الولايات المتحدة.

المصدر: RT