ترامب: مستعدون لنشر الجيش في مينيابوليس سريعا جدا وعلى الشرطة أن تكون أكثر صرامة

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن استعداده لإرسال قوات من الجيش إلى مدينة مينيبابوليس، التي تشهد أعمال شغب بعد مقتل المواطن من ذوي البشرة السوداء، جورج فلويد، على يد الشرطة.

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وقال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به اليوم السبت، إنه "على السلطات المحلية في مينيابوليس أن تكون صارمة وقوية وذكية في إجراءاتها".

وتابع: "قواتنا المسلحة مستعدة وتمتلك إرادة ومهارة في حال رغبت (السلطات المحلية) في دعوتها في أي وقت. نستطيع إرسال قواتنا إلى هناك بشكل سريع جدا".

وتابع ترامب قائلا: "هؤلاء الأشخاص (من حركة مناهضة الفاشية) أنتيفا، يساريون متطرفون سيئون، يجب تعليمهم أنه لا يمكن التصرف بمثل هذه الطريقة".

كما سخر الرئيس الأمريكي من فرار عناصر الشرطة من مركز تم إحراقه، قائلا: "لم أر أبدا في حياتي مثل هذا الحدث المروع والغبي، والآن نشهد أنهم يريدون تبرير ذلك... على الشرطة أن تكون أكثر صرامة".

وأشعل مقتل فلويد في مينيابوليس، أكبر مدن ولاية مينيسوتا، احتجاجات في عدد من المدن الأمريكية تحول بعضها إلى أحداث عنف.

واستدعى حاكم مينيسوتا الحرس الوطني للولاية بعد 4 ليال من المواجهات في إجراء لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، حسب وكالة "رويترز"، إن الجيش أمر بعض ضباط الشرطة العسكرية، ممن هم في الخدمة الآن، بالاستعداد للانتشار إذا طلبت السلطات المحلية مساعدتهم.

المصدر: وكالات