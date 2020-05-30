احتجاجات بالبوسنة مع اتهام مسؤولين بالفساد في معالجة أزمة كورونا

خرج آلاف البوسنيين إلى الشوارع، يوم السبت للاحتجاج على سوء إدارة أومة فيروس كورونا من جانب السلطات، وانتشار الفساد.

ويأتي ذلك، مع اتهام مسؤولين كبار في الحكومة، بالكسب غير المشروع، فيما يتعلق بشراء أجهزة تنفس صناعي غير صالحة للعمل، لمعالجة مرضى كوفيد-19.

وأشرف على تنظيم الاحتجاج، حزب معتدل صغير يحمل اسم "المنصة من أجل التقدم"، وانضم له زعماء مجموعات معارضة أخرى.

وقال زعيم الحزب ميرساد هادزيكاديتش، في حديث لوكالة "رويترز"، خلال قيادته للمسيرة الاحتجاجية: "نحن نأمل، بإيقاظ الناس حتى يعلموا أن الأمر يعود لهم، وأن بإمكانهم بالفعل تحقيق التغيير".

المصدر: رويترز