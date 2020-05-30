روحاني يعلن إعادة فتح المساجد في كل أنحاء إيران رغم بقاء تهديد فيروس كورونا

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، إعادة فتح المساجد للصلاة يوميا في كل أنحاء البلاد، على الرغم من أن بعض المناطق لا تزال تشهد معدلات مرتفعة لفيروس كورونا.

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وقال روحاني، خلال اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إنه ستتم إعادة فتح أبواب المساجد في أنحاء البلاد لأداء الصلوات اليومية مع الالتزام بالتوصيات الصحية.

وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وغيره من الإجراءات الصحية خلال زيارة المساجد، إلا أنه لم يذكر الموعد المحدد لهذه الخطوة.

كما أعلن عن إزالة القيود المفروضة على المجمعات التجارية التي كان من المفروض ألا تعمل بعد الساعة السادسة مساء وتقرر أيضا دراسة موضوع فتح صحون المراقد المقدسة ليلا أيضا، إضافة إلى قرار فتحها نهارا والذي اتخذ في وقت سابق.

وكشفت أحدث بيانات وزارة الصحة أن إيران، الدولة الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا في الشرق الأوسط، سجلت 148950 إصابة بالمرض بينها 7734 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة، السبت، أن إقليم خوزستان جنوب غرب البلاد صنف منطقة "حمراء" بسبب زيادة أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس فيه، مضيفة أن 7 أقاليم أخرى تواجه تهديدا مماثلا.

وقسمت وزارة الصحة البلد إلى مناطق بيضاء وصفراء وحمراء استنادا إلى عدد الإصابات والوفيات بالفيروس.

المصدر: وكالات