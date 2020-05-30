في خطوة استثنائية.. التعبئة الكاملة للحرس الوطني في مينيسوتا الأمريكية على خلفية مظاهرات

في خطوة استثنائية، أعلن حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية تيم والز اليوم السبت عن التعبئة الكاملة لقوات الحرس الوطني في الولاية على خلفية احتجاجات واسعة النطاق في مدينة مينيابوليس.

وصرح والز أثناء موجز صحفي بأن هذه الخطوة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الولاية، فيما أشار الحرس الوطني في الولاية على حسابه في "تويتر" إلى أن هذا الإجراء لم يتخذ منذ الحرب العالمية الثانية.

Minnesota @GovTimWalz has announced the full mobilization of the @MNNationalGuard for the first time since World War II. We are "all-in" to restore order and maintain and keep the peace in Minnesota. — MN National Guard (@MNNationalGuard) May 30, 2020

وشدد والز على أن الأولوية القصوى تكمن الآن في استعادة النظام في شوارع مينيابوليس، مشيرا إلى أن ما شهدته المدينة الليلة الماضية من الاحتجاجات وأعمال الشغب والنهب والاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين لم تعد له أي علاقة بمقتل الشاب من ذوي البشرة السمراء جورج فلويد خلال توقيفه جراء استخدام ضباط شرطة العنف المفرط.

وأوضح الحاكم أن عناصر الأمن واجهت الليلة الماضية عبوات ناسفة يدوية الصنع، محملا جماعات ذات مستوى تنظيم عال المسؤولية عن اتباع استراتيجية ممنهجة بغية منع السلطات في الحفاظ على النظام.

يتبع..