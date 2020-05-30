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مصر.. تسجيل 1367 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و34 حالة وفاة

عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في طاجيكستان يبلغ 3707 إصابة

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عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في طاجيكستان يبلغ 3707 إصابة
Sputnik
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قالت وزارة الصحة في طاجيكستان، إن مجموع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وصل إلى 3707 حالات.

وأضاف مصدر، في المكتب الصحفي للوزارة: " في طاجيكستان، مع حلول مساء السبت، ارتفع عدد المرضى المصابين بمرض كوفيد-19، بمقدار 121 شخصا ليصل إلى 3707".

ووفقا له، تم شفاء 1865 شخص من مرض COVID-19 في البلاد، ولا يزال عدد الوفيات كما هو - 47 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة، أن 2076 شخصا من المصابين، يخضعون للعلاج تحت الإشراف الطبي، وتم خروج 375 منهم بعد العلاج، من المؤسسات الطبية.

المصدر: نوفوستي

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