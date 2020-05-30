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مقتل ضابط فدرالي وإصابة آخر بإطلاق نار أثناء مظاهرات في كاليفورنيا

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مقتل ضابط فدرالي وإصابة آخر بإطلاق نار أثناء مظاهرات في كاليفورنيا
AP John Minchillo
أعمال شغب خلال مظاهرات في مينيابوليس
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أعلنت شرطة مدينة أوكلاند في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عن مقتل ضابط في خدمة الحماية الفيدرالية وإصابة آخر جراء إطلاق نار حصل خلال مظاهرات في المدينة الليلة الماضية.

وأكدت الشرطة أن الضابطين في خدمة الحماية الفيدرالية التابعة لوزارة الأمن الداخلي كانا مرابطان في مبنى وسط أوكلاند الفدرالي، مشيرة إلى أن التحقيق جار في الحادث.

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وأكد متحدث باسم شرطة أوكلاند لشبكة "سي إن إن" أن 7.5 ألف متظاهر على الأقل خرجوا الليلة الماضية إلى شوارع المدينة احتجاجا على مقتل الشاب من ذوي البشرة السمراء جورج فلويد خلال توقيفه في مدينة مينيابوليس جراء استخدام ضباط شرطة العنف المفرط.

ولفتت الشرطة إلى ورود تقارير عن أعمال شغب ونهب وسرقة وإحراق واعتداءات على عناصر للشرطة خلال مظاهرات الليلة الماضية، مؤكدة إلقاء القبض على عدد من الأشخاص.

المصدر: سي إن إن

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