مقتل 15 شخصا بهجوم مسلح على قافلة تجار بشمال بوركينا فاسو

أعلنت حكومة بوركينا فاسو، اليوم السبت، عن مقتل 15 شخصا على الأقل جراء هجوم شنته مجموعة من المسلحين على قافلة تجار بشمال البلاد أمس الجمعة.

وذكرت وزارة الاتصالات، في بيان، أن الهجوم نفذ في محافظة لوروم، مبينة أن القافلة كانت متجهة من مركزها مدينة تيتاو إلى قضاء سولي.

وأفادت الوزارة أن الهجوم، الذي نفذه مسلحون مجهولون ولم تعلن أي جهة المسؤولية عنه، أسفر عن مقتل 15 شخصا وأسقط عددا من المصابين، إضافة إلى وجود كثير من المفقودين.

وقالت: "هذا الهجوم الجبان، الذي استهدف مدنيين، بينهم أطفال ونساء، يذكر بأهمية الجهود الرامية إلى ضمان الأمن، التي تبذلها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في كل أنحاء البلاد".

وتحارب حكومة بوركينا فاسو المسلحين المتشددين الذين لهم صلات بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" منذ العام 2017.

وقتل المئات في العام المنصرم في البلاد، كما اضطر نحو نصف مليون شخص للفرار من منازلهم بسبب الهجمات التي أججت أيضا توترات عرقية ودينية.

وقال جيش البلاد، الخميس، إن قواته دمرت معسكرا للمتشددين في إقليم آخر بشمال البلاد، وأشار إلى أن 10 مسلحين وجنديا قتلوا خلال العملية.

المصدر: وكالات