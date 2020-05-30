لجنة: لقاح صيني للوقاية من كورونا قد يكون جاهزا قريبا

قالت لجنة مراقبة وإدارة الأصول في الصين على أحد مواقع التواصل الاجتماعي إن لقاحا صينيا للوقاية من فيروس كورونا قد يكون جاهزا لطرحه في الأسواق قريبا أو ربما في نهاية العام الجاري.

ووفقا لما ذكرته اللجنة على موقع ويتشات في 29 مايو، فإن لقاحا قد يظهر في الأسواق قريبا ربما في نهاية العام الجاري أو أوائل 2021.

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ودخلت اللقاحات التي طورها معهدا ووهان وبكين للمنتجات البيولوجية، المرحلة الثانية من التجارب السريرية، ويتبع المعهدان مجموعة سينوفارم الحكومية للأدوية والتي تشرف على إدارتها لجنة مراقبة وإدارة الأصول.

ووفقا للجنة ستكون الطاقة الإنتاجية في معهد بكين للمنتجات البيولوجية ما بين 100 و120 مليون جرعة سنويا.

ولدى الصين خمسة لقاحات للوقاية من فيروس كورونا المستجد في مرحلة التجارب على البشر. ولم يتسن الوصول لأي من المعهدين أو الشركة للتعليق اليوم السبت.

المصدر: رويترز