رواندا تستعين بروبوت لتقليل مخاطر الإصابة بكورونا

تستخدم رواندا أجهزة روبوت للقيام بمهام بسيطة مثل قياس درجة حرارة الأشخاص ومراقبة المرضى بفيروس كورونا.

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وتبرع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهذه الأجهزة البيضاء ذات الأعين الزرقاء البراقة والمظهر الشبيه بالبشر.

وهي تساعد العاملين على الخطوط الأمامية (الأطباء) لمكافحة أزمة كورونا في رواندا، التي سجلت 355 حالة إصابة مؤكدة بالمرض.

وقال ديفيد توراتسينز، وهو طبيب في المنشأة التي تضم 75 سريرا إن: "أجهزة الروبوت الثلاثة أصبحت الآن جزءا من فريق العلاج".

وتخفض هذه الأجهزة عدد المرات التي يتعين على الأطباء القيام فيها بتفقد المرضى، وذلك عن طريق نقل المعلومات عن حالة المرضى إلى الأطباء ومساعدتهم في تقييم فعالية قراراتهم العلاجية.

وتستخدم رواندا بالفعل طائرات مسيرة لنقل الغذاء وتطبيق إجراءات العزل العام التي تهدف لإبطاء انتشار المرض.

وهناك اثنان من أجهزة الروبوت الأخرى تعمل في مركز نياماتا لعلاج مرضى فيروس كورونا، في جنوب شرق كيجالي.

المصدر: رويترز