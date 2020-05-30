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مقتل موظفين في محطة تلفزيون أفغانية وإصابة آخرين جراء تفجير وسط كابل

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مقتل موظفين في محطة تلفزيون أفغانية وإصابة آخرين جراء تفجير وسط كابل
Reuters
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام أفغانية محلية بمقتل اثنين من العاملين في القناة التلفزيونية الأفغانية "خورشيد" في انفجار وقع اليوم السبت في العاصمة كابل.

وقالت وسائل إعلام نقلا عن القناة التلفزيونية: "قتل موظفان في قناة خورشيد التلفزيونية وأصيب عدة أشخاص في انفجار بكابل".

ولم تعرف حتى الآن هوية الجهة التي تقف وراء هذا الانفجار.

المصدر: نوفوستي

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