مقتل موظفين في محطة تلفزيون أفغانية وإصابة آخرين جراء تفجير وسط كابل

أفادت وسائل إعلام أفغانية محلية بمقتل اثنين من العاملين في القناة التلفزيونية الأفغانية "خورشيد" في انفجار وقع اليوم السبت في العاصمة كابل.

وقالت وسائل إعلام نقلا عن القناة التلفزيونية: "قتل موظفان في قناة خورشيد التلفزيونية وأصيب عدة أشخاص في انفجار بكابل".

ولم تعرف حتى الآن هوية الجهة التي تقف وراء هذا الانفجار.

Journalist, Driver Killed in Kabul IED Blast, 6 Woundedhttps://t.co/r0TKUGEaFgpic.twitter.com/KfN3TsXRvM — TOLOnews (@TOLOnews) May 30, 2020

المصدر: نوفوستي