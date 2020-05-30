مقتل موظفين في محطة تلفزيون أفغانية وإصابة آخرين جراء تفجير وسط كابل
Reuters
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أفادت وسائل إعلام أفغانية محلية بمقتل اثنين من العاملين في القناة التلفزيونية الأفغانية "خورشيد" في انفجار وقع اليوم السبت في العاصمة كابل.
وقالت وسائل إعلام نقلا عن القناة التلفزيونية: "قتل موظفان في قناة خورشيد التلفزيونية وأصيب عدة أشخاص في انفجار بكابل".
ولم تعرف حتى الآن هوية الجهة التي تقف وراء هذا الانفجار.
Journalist, Driver Killed in Kabul IED Blast, 6 Woundedhttps://t.co/r0TKUGEaFgpic.twitter.com/KfN3TsXRvM— TOLOnews (@TOLOnews) May 30, 2020
المصدر: نوفوستي