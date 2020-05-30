الاتحاد الأوروبي يحث واشنطن على إعادة النظر في قرارها حول الصحة العالمية

طالب الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، الولايات المتحدة، بإعادة النظر في قرارها الخاص بقطع العلاقات مع منظمة الصحة العالمية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسلا فون دير لين، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان مشترك، اليوم السبت: "في مواجهة هذا التهديد العالمي (كوفيد-19)، حان الوقت لتعزيز التعاون والحلول المشتركة​​​. يجب تجنب الإجراءات التي تضعف النتائج الدولية. وفي هذا السياق، نحث الولايات المتحدة على إعادة النظر في قرارها المعلن".

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وأضافا: "يواصل الاتحاد الأوروبي دعم منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد، وقد قدم بالفعل تمويلًا إضافيًا لها".

يأتي ذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقف كل علاقات الولايات المتحدة مع منظمة الصحة العالمية بسبب "رفضها تنفيذ الإصلاحات التي طالب بها سابقا".

وذكر ترامب أنه أمر بتحويل الأموال، التي كان من المخطط تخصيصها لمنظمة الصحة العالمية (بدل اشتراك)، وتبلغ نحو 450 مليون دولار سنويا، إلى مؤسسات أخرى تعمل على تلبية الاحتياجات الصحية العاجلة في العالم، حسب قوله.

المصدر: وكالات



