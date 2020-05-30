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فيديو عمره 15 عاما.. سليماني يبكي في أحضان رئيس البرلمان الإيراني الجديد

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فيديو عمره 15 عاما.. سليماني يبكي في أحضان رئيس البرلمان الإيراني الجديد
AP
قاسم سليماني
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تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لأول مرة مقطع فيديو قديما مثيرا يظهر فيه القائد الراحل لـ"فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني ورئيس البرلمان الإيراني الجديد محمد باقر قاليباف.

ووثّق هذا الفيديو، الذي قيل إنه يعود إلى عام 2005 ، مراسم تأبين أحد قيادات الحرس الثوري الإيراني، ويبكي أثناءها قاسم سليماني (الذي اغتيل في بغداد بغارة أمريكية أوائل يناير الماضي) بحرقة في أحضان الجنرال قاليباف (الذي انتخب في وقت سابق من الأسبوع الجاري رئيسا جديدا للبرلمان الإيراني).

المصدر: وكالات

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