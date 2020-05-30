ألمانيا: قطع واشنطن العلاقة مع منظمة الصحة انتكاسة خطيرة للصحة العالمية

اعتبر وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم السبت، أن قطع الولايات المتحدة علاقتها مع منظمة الصحة العالمية يشكل "انتكاسة خطيرة للصحة العالمية".

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وبعدما أشار إلى ضرورة إصلاح المنظمة الدولية، أكد الوزير الألماني عبر "تويتر"، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي "الالتزام ماليا بشكل أكبر" بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب قطع كل الجسور مع منظمة الصحة العالمية، التي يتهمها بمحاباة بكين.

واعتبر شبان أنه "حتى يكون لها مستقبل، تحتاج منظمة الصحة العالمية إلى إصلاحات".

وشدد على أن تعزيز دور الاتحاد الأوروبي في المنظمة هو أحد أولويات ألمانيا التي تتسلم الرئاسة الدورية للاتحاد في الأول من يوليو.

وأعلن ترامب أمس الجمعة "وضع حد للعلاقة" بين بلده ومنظمة الصحة العالمية التي يتهمها منذ ظهور الوباء بالتساهل المفرط مع الصين.

المصدر: أ ف ب