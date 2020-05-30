برلماني روسي بارز حول قرار ترامب بشأن "الصحة الدولية": خطوة خرقاء في سياق الحملة الانتخابية

اعتبر رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، أن اتهامات الرئيس الامريكي دونالد ترامب لمنظمة الصحة لا أساس لها، وأنها تندرج في سياق الحملة الانتخابية لترامب.

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وقال سلوتسكي في تصريحات صحفية اليوم السبت إن "قطع ترامب العلاقات مع منظمة الصحة العالمية خطوة في سياق الحملة الرئاسية، وإن كانت خرقاء إلى حد ما".

وذكّر سلوتسكي بأنه "حتى الخبراء الأمريكيون يعتبرون تصريح ترامب في المقام الأول وسيلة لصرف الأنظار عن محاولات إدارته الفاشلة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة".

وأضاف "أنها في الوقت نفسه تعتير أيضا محاولة يقوم بها ترامب أمام ناخبيه بغية تحميل جهة خارجية مسؤولية الفشل في نظام الرعاية الصحية الأمريكي".

وقال إن اتهامات ترامب لمنظمة الصحة العالمية لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، وإنه لا يوجد دليل على أن منظمة الصحة العالمية "تسترت على حجم الوباء في الصين"، وكذلك على أنها تخضع لـ"سيطرة" صينية.

ووصف البرلماني الروسي قرار ترامب بأنه "تسييس للوباء على خلفية الهستيريا المعادية للصين، والتي لا تزداد إلا شدة ترقبا للسباق الانتخابي المقبل".

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وقال سلوتسكي: "بالطبع، لن تتوقف منظمة الصحة العالمية عن الوجود جراء ذلك، ولا شك أن أعضاء أكثر مسؤولية في المنظمة سيجدون طريقة لدعم أنشطتها بشكل كاف، دون تمويل أمريكي".

وأعلن ترامب أمس الجمعة أن "منظمة الصحة العالمية رفضت تنفيذ الإصلاحات التي تحتاجها، وواشنطن تقطع كل علاقاتها مع هذه المنظمة".

المصدر: "إنترفاكس"