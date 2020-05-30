هبوط أول طائرة تقلّ موظفين أوروبيين في الصين منذ إغلاق حدودها

حطت طائرة قادمة من ألمانيا في الصين تقل حوالي 200 موظف وعائلاتهم معظمهم ألمان، في أول رحلة عودة لأوروبيين إلى البلاد منذ تعليق التأشيرات في أواخر مارس بسبب تفشي فيروس كورونا.

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وهبطت الطائرة التي أقلعت في الليلة السابقة من فرانكفورت في ألمانيا، عند الساعة (03.52 ت غ) في مطار تيانجين، على بعد حوالي مئة كيلومتر جنوب شرق بكين، وفق ما أكدت متحدثة باسم شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران لوكالة فرانس برس.

وكان حوالي مئتي موظف في شركات ألمانية على متن طائرة التشارتر التي تسيّرها لوفتهانزا.

ويُفترض أن يخضع جميع الركاب عند وصولهم إلى قياس حرارة أجسامهم وفحص كوفيد-19. وينبغي أيضا أن يخضعوا بعدها للعزل لمدة 14 يوما.

ويُفترض أن تنطلق طائرة ثانية من فرانكفورت إلى شنغهاي في الثالث من يونيو. وستُخصص الرحلة إلى الأشخاص الذين يُعتبر حضورهم ضروريا في الصين لغايات اقتصادية وتجارية وعلمية وتكنولوجية أو لأسباب إنسانية طارئة.

وهناك أكثر من 5200 شركة ألمانية تعمل في الصين، وفق غرفة التجارة الألمانية.

وأغلقت الصين حيث ظهر الفيروس أولا، حدودها في أواخر مارس أمام كل حاملي التأشيرات، من بينهم حاملو الإقامات، خشية من موجة إصابات جديدة من الخارج، وبعد شهرين على إغلاق حدودها، تبدأ الصين برفع بعض القيود المفروضة على دخول الأجانب.

ووجد كثيرون أنفسهم عالقين في الخارج أمام استحالة عودتهم بعد رحيلهم من الصين في خضم أزمة تفشي الوباء.

في سياق متصل، أعلنت بكين الجمعة أنه سيُسمح لرعايا سنغافورة الذين يُعتبر حضورهم أساسيا في الصين لإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية، بالعودة إلى الصين اعتبارا من مطلع يونيو. لكن هذا التدبير لن يطبق إلا في ست مدن ومقاطعات في البداية، من بينها شنغهاي.

وتراجع عدد الرحلات الجوية بين الصين وسائر دول العالم بشكل حاد بسبب تفشي الوباء. ويتوقع أن يرتفع من 134 إلى 407 رحلات في الأسبوع اعتبارا من الاثنين، وفق الهيئة الصينية للطيران المدني.

وفي الوقت الحالي، تسيّر رحلة واحدة أسبوعيا لكل شركة (صينية أو أجنبية) ولكل دولة.

المصدر: أ ف ب