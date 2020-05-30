طهران تدين "التمييز العنصري" ضد الأمريكيين من أصل أفريقي في الولايات المتحدة

دانت وزارة الخارجية الإيرانية، التمييز العنصري ضد ما وصفتهم بـ"السود الأمريكيين"، مؤكدة أنه يجب سماع صوت المحتجين في أمريكا.

إقرأ المزيد

وكتبت وزارة الخارجية الايرانية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعربت عن الأسف لقتل السود في أمريكا، وتدين التمييز العنصري القاتل فيها، وتطالب المسؤولين الامريكيين بتنفيذ العدالة عدالة في مثل اعمال القتل هذه".

وأكدت الخارجية، "ينبغي سماع صوت المحتجين، لذا يتوجب إيقاف قمع الأمريكيين المضطهدين وقيود وسائل الإعلام سريعا".

واندلعت مواجهات عنيفة بين محتجين أمريكيين ورجال الشرطة خلال تظاهرة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، احتجاجا على مقتل مواطن أمريكي من أصول إفريقية لدى توقيفه من قبل الشرطة.

وساد غضب عارم في الولاية عقب انتشار مقطع فيديو ظهر فيه المواطن وهو يصرخ ويستغيث، ويقول مرارا قبل وفاته: "لا أستطيع التنفس"، بينما يضغط ضابط شرطة بركبته بشدة على عنقه، حتى اختنق ومات.

المصدر: إرنا