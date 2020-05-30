رئيس الأرغواي يخضع للحجر الصحي بعد اجتماعه مع موظفة مصابة بكورونا

أعلن مكتب الرئاسة في الأوروغواي، السبت، أن الرئيس لويس لاكال بو، يخضع لحجر صحي بعد حضوره اجتماعا مع موظفة أثبتت الفحوص إصابتها بفيروس كورونا .

ولفتت الرئاسة إلى أن المصابة هي ناتاليا لوبيز، الموظفة في وزارة التنمية الاجتماعية، التي حضرت اجتماعا مع الرئيس لاكال بو ووزير الدفاع في الحكومة خافيير غارسيا في مدينة ريفيرا، بالقرب من الحدود البرازيلية.

وقالت الرئاسة إن لاكال بو والأشخاص الآخرين المعنيين سيخضعون في وقت لاحق اليوم السبت لفحص للكشف عن فيروس كورونا، وسيبقون في الحجر الصحي حتى صدور نتائج التحاليل.

وكان الاجتماع الذي حضره الرئيس لاكال بو يتعلق بإدارة المنطقة الحدودية بين البرازيل والأوروغواي لأزمة تفشي فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن الأروغواي سجلت حتى اليوم 816 إصابة بفيروس كورونا، منها 114 حالة نشطة تخضع للعلاج، فيما سجلت البرازيل المجاورة 468338 إصابة، و27944 حالة وفاة.

المصدر: journaldemontreal