عدد الإصابات بكورونا في الصين وتايلاند لا يذكر وجميعها وافدة

أظهرت بيانات السلطات الصحية بالصين تسجيل أربع حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ، وذلك بعد خلو اليوم السابق من أي إصابات.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية على موقعها الالكتروني أن الحالات الأربع جميعها وافدة من خارج الصين.

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ويبلغ إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في الصين حتى الآن 4634، وإجمالي الإصابات أكثر من 82 ألف حالة.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 3077.

من جهتها قالت بانبرابا يونجتراكول ، المتحدثة باسم المركز الحكومي لإدارة حالات كوفيد 19، إن المريض الجديد وصل إلى تايلاند عبر الحدود البرية مع ماليزيا في وقت سابق من هذا الأسبوع، وكان في الحجر الصحي.

وأضافت بانبرابا أن الإصابات المحلية تباطأت بشكل ملحوظ، وخلال الأسبوعين الماضيين كانت 43 من 52 حالة جديدة تعود لتايلانديين وصلوا من الخارج.

وبلغ إجمالي الوفيات 57 شخصا في تايلاند.

المصدر: وكالات