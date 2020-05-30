لحظة بلحظة.. غضب وعنف في أمريكا (تحديث مستمر) إصابات بالشرطة وإغلاق البيت الأبيض

أصدرت قوات الخدمة السرية في الولايات المتحدة قرارا، بإغلاق البيت الأبيض بسبب الاحتجاجات خارج البوابات على مقتل جورج فلويد

نيويورك.. حرق سيارة فان تابعة للشرطة!

NYPD van ablaze are Dekalb and Fort Greene Place, video provided by a law enforcement source. pic.twitter.com/Za56Kc714y — Myles N. Miller (@MylesMill) May 30, 2020

حريق بالقرب من Centennial Olympic Park في أتلانتا



اندلع حريق في سيارة بالقرب من متنزه سينتينيال الأولمبي وفق فيديو نشرته شبكة سي ان ان.



وهذه هي السيارة الثانية التي اشتعلت فيها النيران بالقرب من مركز سي إن إن اليوم خلال الاحتجاج.

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عائلة القتيل تطالب بتشديد الاتهام

تطالب عائلة الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد ، الذي توفي أثناء احتجازه من قبل الشرطة في مينيابوليس ، بإعادة توجيه اتهامات للشرطي المحتجز إلى الأكثر خطورة ، وفقا لبيان من أفراد الأسرة قرأه محاميهم بن كرومب.

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من المتوقع أن يكون أول ظهور للضابط المتهم بقتل جورج فلويد أمام المحكمة في مينيابوليس بتهمة القتل يوم الاثنين

توقعت مصادر أن يظهر الشرطي المدعى عليه ويدعى ديريك تشوفين يوم الاثنين في أول ظهور بعد الحادثة.. وهو واحد من بين أربع رجال شرطة طردوا من عملهم على إثر وفاة فلويد الاثنين، في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا. الضباط الثلاثة الآخرون هم تو ثاو، وتوماس لين، وجيه ألكسندر كوينغ.

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عمدة أتلانتا: لم يعد احتجاجا.. دخلنا في مرحلة الفوضى!

قال عمدة أتلانتا كيشا لانس بوتومز في مؤتمر صحفي خلال احتجاجات شهدتها ولايته يوم الجمعة ، إن على المتظاهرين "العودة إلى ديارهم" بعد أن تمادوا في العنف على خلفية إصابة ضابط شرطة.



وأضافت:"ما أراه يحدث في شوارع أتلانتا ليس أتلانتا. هذا ليس احتجاجا ، هذا ليس بروح مارتن لوثر كينغ جونيور ، هذه فوضى. الاحتجاج له هدف. عندما اغتيل الدكتور كينغ ، نحن لم نفعل هذا لمدينتنا ". "إذا كنت تريد التغيير في أمريكا ، فانتقل وقم بالتسجيل للتصويت ... هذا هو التغيير الذي نحتاجه في هذا البلد."



وأضافت: "إذا كنت تهتم بهذه المدينة ، فاذهب إلى المنزل".

JUST IN: Multiple police vehicles have had their windows broken in front of the CNN Center in Atlanta. Protests are taking place in multiple cities over the death of George Floyd in Minneapolis. https://t.co/qyXUVIB6wppic.twitter.com/wOXefI6G53 — CNN (@CNN) May 30, 2020

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إلقاء قنبلة دخانية على ضباط وشخص محتجز داخل مركز سي إن إن



ألقيت قنبلة دخانية على الشرطة بين عدة أشياء أخرى أثناء وقوفهم داخل مركز CNN.



وتقف مجموعة من المتظاهرين خارج المدخل في شارع ماريتا بينما تواصل الشرطة منعهم من دخول البناء.

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المصدر: RT