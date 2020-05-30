لحظة بلحظة.. العنف يجتاح الولايات الأمريكية وأعمال نهب (تحديث مستمر)

توسعت دائرة الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية لتطال ولايات جديدة صباح السبت.

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أعمال نهب في منيابوليس رغم حظر التجوال!

رغم حظر التجوال فقد شهدت منيابوليس مظاهرات حاشدة رفع فيها المتظاهرون لافتات تطالب بمعاقبة قتلة فلويد.

وبحسب مراسل نوفوستي فقد انشق بعض المتظاهرين عن المسيرة وذهبوا لسرقة متجر محطة وقود قريبة ومتجر بضائع. وكسر الناس السواتر المصنوعة من الخشب التي أغلقت النوافذ والأبواب وقام أشخاص بتحميل البضائع في سيارات.

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اشتباك متظاهرين في دالاس مع الشرطة



حاولت شرطة دالاس الحفاظ على مظاهرة سلمية في وسط المدينة ليلة الجمعة.

انضم قائد الشرطة رينيه هول إلى الضباط في دالاس خلال الاحتجاج وتحدث إلى أحد المتظاهرين.

وقال هول لمتظاهر "نحن نمنحك الشوارع ولكن لا يمكنك لمس ضباطنا."



تم استخدام الغاز المسيل للدموع بعد مواجهة المتظاهرين للضباط الذين وصلوا في محاولة للحفاظ على المسيرة تتحرك.

Very large protest currently marching through Downtown Dallas pic.twitter.com/erQT7TiOyt — NTX News (@NTXNews) May 30, 2020

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أفادت وكالة أسوشيتد برس أن الاحتجاجات على وفاة الأمريكي الأفريقي جورج فلويد في مينيابوليس تحولت يوم الجمعة إلى أعمال شغب في عدد من المدن الأمريكية الكبرى

المظاهرات والاعتقالات والتخريب وقعت في نيويورك ، أتلانتا ، جورجيا ، ألبوكيركي ، نيو مكسيكو ، فونتانا ، سان خوسيه ، كاليفورنيا ، وهيوستن ، تكساس.

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NBC NEWS: شرطة نيويورك قامت باعتقال ما لا يقل عن 50 شخصا

قال مسؤول رفيع في شرطة نيويورك إن العديد من الضباط أصيبوا. وتشمل إصابتهم نزيف الأنف والأسنان وإصابات أخرى.

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نيويورك.. حرق سيارة فان تابعة للشرطة!

NYPD van ablaze are Dekalb and Fort Greene Place, video provided by a law enforcement source. pic.twitter.com/Za56Kc714y — Myles N. Miller (@MylesMill) May 30, 2020

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حريق بالقرب من Centennial Olympic Park في أتلانتا



اندلع حريق في سيارة بالقرب من متنزه سينتينيال الأولمبي وفق فيديو نشرته شبكة سي ان ان.



وهذه هي السيارة الثانية التي اشتعلت فيها النيران بالقرب من مركز سي إن إن اليوم خلال الاحتجاج.

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عائلة القتيل تطالب بتشديد الاتهام

تطالب عائلة الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد ، الذي توفي أثناء احتجازه من قبل الشرطة في مينيابوليس ، بإعادة توجيه اتهامات للشرطي المحتجز إلى الأكثر خطورة ، وفقا لبيان من أفراد الأسرة قرأه محاميهم بن كرومب.

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من المتوقع أن يكون أول ظهور للضابط المتهم بقتل جورج فلويد أمام المحكمة في مينيابوليس بتهمة القتل يوم الاثنين

توقعت مصادر أن يظهر الشرطي المدعى عليه ويدعى ديريك تشوفين يوم الاثنين في أول ظهور بعد الحادثة.. وهو واحد من بين أربع رجال شرطة طردوا من عملهم على إثر وفاة فلويد الاثنين، في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا. الضباط الثلاثة الآخرون هم تو ثاو، وتوماس لين، وجيه ألكسندر كوينغ.

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عمدة أتلانتا: لم يعد احتجاجا.. دخلنا في مرحلة الفوضى!

قال عمدة أتلانتا كيشا لانس بوتومز في مؤتمر صحفي خلال احتجاجات شهدتها ولايته يوم الجمعة ، إن على المتظاهرين "العودة إلى ديارهم" بعد أن تمادوا في العنف على خلفية إصابة ضابط شرطة.



وأضافت:"ما أراه يحدث في شوارع أتلانتا ليس أتلانتا. هذا ليس احتجاجا ، هذا ليس بروح مارتن لوثر كينغ جونيور ، هذه فوضى. الاحتجاج له هدف. عندما اغتيل الدكتور كينغ ، نحن لم نفعل هذا لمدينتنا ". "إذا كنت تريد التغيير في أمريكا ، فانتقل وقم بالتسجيل للتصويت ... هذا هو التغيير الذي نحتاجه في هذا البلد."



وأضافت: "إذا كنت تهتم بهذه المدينة ، فاذهب إلى المنزل".

JUST IN: Multiple police vehicles have had their windows broken in front of the CNN Center in Atlanta. Protests are taking place in multiple cities over the death of George Floyd in Minneapolis. https://t.co/qyXUVIB6wppic.twitter.com/wOXefI6G53 — CNN (@CNN) May 30, 2020

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إلقاء قنبلة دخانية على ضباط وشخص محتجز داخل مركز سي إن إن



ألقيت قنبلة دخانية على الشرطة بين عدة أشياء أخرى أثناء وقوفهم داخل مركز CNN.



وتقف مجموعة من المتظاهرين خارج المدخل في شارع ماريتا بينما تواصل الشرطة منعهم من دخول البناء.

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المصدر: RT