الحكم بالسجن لمدة 5 سنوات و10 أشهر بحق أمريكية مدانة بتهمة التواطؤ مع "داعش"

أصدرت محكمة في الولايات المتحدة حكما بالسجن لمدة 5 سنوات و10 أشهر في حق المواطنة الأمريكية، أليسون ماري شيبارد، المدانة بتهمة محاولة مساعدة منفذ عمليات انتحارية من عناصر "داعش".

واعترفت شيبارد، المعروفة أيضا تحت اسم "عائشة عبد الله"، بذنبها في دعم تنظيم "داعش" في العام 2019.

وجاء من وثائق المحكمة أن شيبارد اشترت، في العام 2017، 10 هواتف نقالة، وحاولت إرسالها إلى الإرهابيين، ظنا منها بأنهم سيستطيعون استخدامها لتفعيل عبوات ناسفة.

وكانت شيبارد، منذ العام 2017، قد أدلت بتصريحات داعمة للتطرف عموما، وأنشطة تنظيم "داعش" بشكل خاص، وذلك عبر موقعي "فيسبوك" و"يوتيوب". كما كانت تمجد الهجمات الإرهابية وتتواصل مع أنصار "داعش" عبر شبكة الإنترنت.

وكان أحد محاوريها قد احتجز من قبل مكتب التحقيقات الفدرالية الأمريكية وأخذ يتعاون مع أجهزة الأمن. وهو الذي اتفقت شيبارد معه بشأن شراء الهواتف النقالة التي أرسلتها فيما بعد إلى "أنصار لداعش" كانوا في الحقيقة عملاء سريين لأجهزة الأمن الأمريكية.

المصدر: نوفوستي