بايدن يتهم ترامب بالتشجيع على العنف ويدعو لاختيار "قيادة حقيقية" للولايات المتحدة

دعا المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، لاختيار "قيادة حقيقية" للولايات المتحدة، متهما رئيس البلاد، دونالد ترامب، بالتشجيع على العنف.

وقال بايدن، الذي يحتمل أن ينافس ترامب في الانتخابات المخطط لإجرائها في نوفمبر 2020، إن غضب الأمريكيين السود وإحباطهم وإنهاكهم "لا ينكر"، مشيرا إلى أن البلاد تحتاج إلى مواجهة "جرحها العميق المفتوح" المتعلق بالعنصرية.

وتابع بايدن، في إشارة إلى ترامب: "هذا ليس وقت التغريدات الملتهبة. إنه ليس وقت التشجيع على العنف".

وأضاف: "هذه أزمة وطنية ونحتاج إلى قيادة حقيقية في الوقت الحاضر. قيادة تأتي بالجميع إلى المائدة ليكون بإمكاننا اتخاذ إجراءات لاجتثاث العنصرية المنظمة".

وتشهد مينيابوليس، أكبر مدن ولاية مينيسوتا، أعمال شغب مستمرة بعد أن تناقل ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية مقاطع فيديو توثق حادث احتجاز الأمريكي من ذوي البشرة السوداء، جورج فلويد، على يد عناصر شرطة بطريقة قاسية، يوم 25 مايو، مما أسفر عن وفاة الرجل في المستشفى متأثرا بإصابة ألمت به أثناء إلقاء القبض عليه.

وبدأت الاحتجاجات في منيابوليس سلمية لكن حلت محلها ليال من أعمال الحرق والنهب والتخريب بعد أن صب المحتجون جام غضبهم على السلطات عقب موت فلويد الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يحاول التقاط أنفاسه بينما يضع شرطي أبيض ركبته على عنقه وهو راقد على الأرض.

وعلى خلفية هذه الأحداث نشر ترامب تغريدة في موقع "تويتر" أثارت انتقادات واسعة في البلاد، وهدد فيها باستخدام العنف ضد المتظاهرين، حيث قال: "عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار".

المصدر: رويترز + وكالات