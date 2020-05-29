ترامب: عدد الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا يتراجع في كل أنحاء الولايات المتحدة

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن مؤشر الوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد يشهد تراجعا في كل أنحاء الولايات المتحدة.

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وقال ترامب، في اجتماع مع رؤساء عدد من الشركات الأمريكية في البيت الأبيض، مساء اليوم الجمعة: "الحالات الجديدة للإصابة والوفاة بفيروس كورونا تتراجع في كل أنحاء البلاد".

وأضاف ترامب أن إدارته ستقدم للصحفيين، غدا السبت، "تقريرا كبيرا" حول سير إجراء الفحوص الخاصة برصد فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، مستوى 100 ألف حالة، بينما تخطى عدد الإصابات 1.7 مليون.

وتشير بيانات جامعة جونز هوبكينز للطب، المعنية بمتابعة تطورات الجائحة في البلاد إلى أنه تم حتى الآن تسجيل 1740599 إصابة مؤكدة بالفيروس، بينها 102516 وفاة، بينما تقول معطيات موقع "Worldometers" للإحصائيات إنه تم رصد 1788526 إصابة بينها 104367 وفاة.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والفيات بفيروس كورونا، وعلى الرغم من أن أرقام الحالات الجديدة لا تزال مرتفعة، إلا أن السلطات الأمريكية أطلقت عملية استئناف الأنشطة الاقتصادية في مجموعة من الولايات بينما تستعد أخرى للتخفيف من إجراءاتها الاحترازية.

المصدر: وكالات